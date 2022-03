Over 100.000 ældre fingeraftryk skal slettes

Samtidig med oplysningen om sletningen meddeler justitsminister Nick Hækkerup (S), at han inden længe vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal give mulighed for, at visse DNA-profiler og fingeraftryk fra sigtede, men ikke dømte, kan opbevares i længere tid end i dag.

- Lovforslaget vil samtidig fastsætte regler for opbevaring af fingeraftryk, således at reglerne for opbevaringen af fingeraftryk og DNA-profiler bliver ensrettede.

- Det ændrer ikke på, at vi ikke inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser kan gemme fingeraftryk og DNA-profiler, uden at politiet kan dokumentere, at betingelserne for at gemme dem er opfyldt. Derfor skal nogle af fingeraftrykkene nu slettes, udtaler ministeren.