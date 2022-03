Kvinde løslades efter godt to år bag tremmer i terrorsag

Hun har siddet fængslet, siden den 19. december 2019.

Den uforudsete afgørelse betød, at kvinden og hendes pårørende straks gik i gang med at løse logistiske udfordringer. Da hun ikke længere er i politiets varetægt, må betjente nemlig ikke køre hende med tilbage til arresten.

Sammen med to 23-årige mænd var den 40-årige kvinde tiltalt for at have planer om at begå terror. Mens de to mænd blev kendt skyldige, blev hun frifundet.

Terrorplanerne er ifølge retten blandt andet bevist ved, at de to mænd var i besiddelse af store mængder batterisyre, acetone, tændvæske og brintoverilte samt udstyr til at fremstille sprængstoffet TATP og bomber.