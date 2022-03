To mænd havde planer om terror - en kvinde frifundet

En 40-årig kvinde er frifundet for terrorforsøg, mens to 23-årige mænd er skydige i at have haft planer om at begå terror. Det er et nævningeting ved Københavns Byret nået frem til mandag.

Kvinden er fundet skyldig i at have finansieret en terrorvirksomhed og for at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat (IS).