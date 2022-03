Hundredvis af kvinder må vente på erstatning i billedmappe-sag

Det fortæller advokat Miriam Michaelsen, der repræsenterer flere af kvinderne og desuden er formand for foreningen Digitalt Ansvar.

- Realiteten bliver, at arbejdsbyrden bliver lagt over på de forurettede. De skal kæmpe videre og kan ikke sætte det punktum, som de i den grad har fortjent, siger advokaten.

Ifølge hende kan det i værste fald tage et til to år, før der så kommer afklaring på erstatningsspørgsmålet.

Den 27-årige mand har i sagen erkendt at have delt links til et mappesystem med tusindvis af private billeder - flere af intim eller seksuel karakter. Retten i Hillerød har mandag idømt manden fængsel i et år og otte måneder.