Hækkerup forsikrer: Tibetsag kan aldrig gentage sig

I den nye rapport får PET hård kritik baseret på nye oplysninger. Kritik, efterretningstjenesten ikke fik i den første rapport.

- Efter den første kommission blev der taget en række initiativer, der sikrer, at denne her type fejl ikke kommer til at ske igen.

- Det tæller både politiet og PET, siger Nick Hækkerup.

Han siger, at han ser med stor alvor på den nye kritik af PET. Men at PET allerede har arbejdet for at rette op.

- Så der er taget en række initiativer, der gerne skal sikre, at PET for fremtiden holder sig på dydens smalle sti, siger ministeren.

Tibetkommissionen har vurderet, at der ikke kan placeres et ansvar politisk på ministre i perioden. Og den konklusion finder Nick Hækkerup ikke grund til at tvivl på.