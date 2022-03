55-årig mand fra Brønderslev kræves anbragt for drab på mor

Af sagens anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i, fremgår det, at sønnen om natten udsatte moren for talrige slag, spark, stød mod knæ samt tramp eller lignende mod hendes hoved og krop.

Han kvalte hende også ved at presse hende mod halsen.

Ekstra Bladet skrev efter dødsfaldet, at sønnen ringede til en pårørende for at fortælle, at moren var faldet. Derefter ringede den pårørende 112.

Den 55-årige mand blev samme dag anholdt og fremstillet i retten, hvor han nægtede sig skyldig. Dommeren varetægtsfængslede ham på en psykiatrisk afdeling.