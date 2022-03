27-årig dømt for at dele adgang til krænkende billedmapper

Forrige uge erkendte den 27-årige mand i retten at have delt linket til mapperne mere end 200 gange.

- Det var for at være flink. Jeg tænkte ikke videre over det. Dumt kan man kalde det, lød det fra manden, da han afgav forklaring i retten.

Billederne eller videoerne er af 857 unge kvinder. De er enten letpåklædte eller helt nøgne på materialet.

Ifølge manden fik han på et tidspunkt tilsendt et link til en mappe kaldet ”fyldte”, som rummede flere end 800 undermapper.

På mapperne stod navne på de enkelte kvinder, deres by samt en beskrivelse af, hvad der gemte sig indeni. Eksempelvis ”(navn på kvinde), Aalborg, (3pics, holder for bryster, så nonnude).