Dansk mand sigtet for at befamle kvindelig ukrainsk flygtning

En 21-årig dansk mand er sigtet for at have befamlet en kvindelig ukrainsk flygtning på et midlertidigt flygtningecenter på Vrå Skole i Nordjylland onsdag aften.

Det oplyser anklageren i sagen, Kristina Frandsen, til Nordjyske.

Retten i Hjørring har dog valgt løslade manden fredag, fordi man under grundlovsforhøret ikke har vurderet, at det er proportionelt at fængsle manden, i forhold til den eventuelle straf der kan vente ham for blufærdighedskrænkelse.