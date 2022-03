Omfattende brand i Vanløse involverer over 100 brandfolk

- Derfor skal borgere og trafikanter følge politiets anvisninger, siger vagtchef Thomas Hjermind.

Politiet har fredag eftermiddag været i gang med at foretage vidneafhøringer, men da var det endnu for tidligt at sige noget om årsagen til branden. Det kan det først sige noget om, når branden er slukket.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 13.47. Siden har branden spredt sig ned gennem bygningen og til siderne. Det viser billeder fra stedet.

I forhold til de berørte borgere i området arbejder politiet sammen med kommunen om at få dem genhuset.

Derudover har Københavns Politi sikret, at beboerne får mulighed for krisehjælp, ”da det kan være en stærkt traumatiserende opleve at se alt, hvad man har samlet sammen i sit liv, gå op i flammer”. Det skriver politiet på Twitter.