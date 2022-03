Kvinde faldt 16 meter ned - nu er gods med klatrebane dømt

Forlystelsen bar navnet ”Go High Extreme Frit Fald” og gik i sin enkelthed ud på, at man fra 16 meters højde sprang ud. I nogle meter skulle man falde frit, men derefter skulle sikkerhedsudstyret bremse faldet. Det skete ikke.

Under sagen har kvinden forklaret, at hun fortsat døjer med mén efter ulykken. Hun lider af følgeforstyrrelser, nerveskader og PTSD.

Anklagemyndigheden har i sagen rejst tiltale efter blandt andet straffeloven og gjort gældende, at godset burde have sørget for højere sikkerhed, blandt andet i form af opsyn ved forlystelsen, hvor ulykken skete.