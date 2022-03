Ledende medlem af LTF er anholdt i sag om dobbeltdrab

Ud over de seks mænd, som er tiltalt i sagen, sidder en person varetægtsfængslet. To andre mænd befinder sig i udlandet. De er varetægtsfængslet in absentia, som det hedder. Det betyder i realiteten, at de er efterlyst internationalt.

Som en del af bevisførelsen i retssagen mod de seks tiltalt er mændenes indbyrdes samtaler fra krypterede beskedtjenester blevet gennemgået.

Michael Andreassen ønsker ikke at kommentere på, hvorvidt det er ved hjælp af krypterede kommunikationsfora, at man har fundet frem til det nu anholdte LTF-medlem.