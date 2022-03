Ung mand anholdt for at stikke teenager ned i Horsens

Politiets indledende efterforskning har vist, at der var flere personer til stede ved gerningsstedet, og efter knivstikkeriet blev der set biler køre derfra. Politiet mener, at der er tale om et opgør mellem personer, som kender hinanden i forvejen.

Som led i den videre efterforskning undersøger politiet, om der findes relevant videoovervågning, samtidig med at man forsøger at klarlægge identiteten på de personer, der har været til stede.

Knivstikkeriet skete omkring klokken 17.45 torsdag eftermiddag, og Sydøstjyllands Politi hører gerne fra vidner, som kan bidrage til opklaringen.