Familier brød i gråd: Fem mænd dømt for stort hashsmugleri

Den femte - en 41-årig mand - blev idømt syv års fængsel.

Ifølge dommen fungerede de fem som en organisation, og de var fælles om at indføre de store mængder hash til Danmark.

Tre af de dømte ankede deres domme på stedet. De resterende to bad om tid til at overveje, hvorvidt de vil tage sagen videre til landsretten.

Mange pårørende var mødt op til domsafsigelsen i Herfølge.

De nærmeste familiemedlemmer fik lov at indtage 12 tilhørerpladser i selve retslokalet, mens resten måtte følge retsmødet via et videolink i et tilstødende rum.