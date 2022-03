Mand dømt for voldtægt: På fri fod i flere måneder

Men 7. januar i år undveg han det fængsel - et åbent fængsel i Nørre Snede i Midtjylland - hvor han ellers skulle opholde sig indtil sagens endelige afgørelse ved landets højeste retsinstans, Højesteret.

Politiet og Kriminalforsorgen aner ikke, hvor manden befinder sig.

Det oplyser sekretariatschef Mette Hermansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Jeg kan ikke fortælle meget andet, end at han fortsat er efterlyst, siger hun torsdag eftermiddag.

I Vestre Landsret blev Rezwan Omar idømt fængsel i et år og seks måneder. Den straf har Højesteret valgt at forhøje med et halvt år.