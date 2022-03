Skudoffer i sag om dobbeltdrab: Jeg kan ikke huske det

Anklager Anja Lund Liin forsøger igen:

- Du har tidligere forklaret, at du så en af dem blive skudt i hovedet og sidde op ad bilen og hoste blod. Kan du huske det?

- Det kan jeg ikke huske. Nej, siger den 21-årige.

På p-pladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg blev den 21-årige mand ramt af tre skud. De to andre, som han var sammen med, blev ramt af henholdsvis seks og otte skud. Deres liv stod ikke til at redde.

Han sidder ved vidneskranken i midten af det store retslokale. Få meter fra ham på hans venstre side sidder de seks mænd, der er tiltalt for forsøg på at dræbe ham og for drabet på de to andre.

Han stirrer lige frem. Ikke på noget tidspunkt drejer han hovedet og kigger i de tiltaltes retning.