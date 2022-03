Byret har dømt kommunaldirektør for bedrageri under USA-tur

Sagen skyldes, at kommunaldirektøren i 2019 brugte kommunens betalingskort til koncertbilletter og en privat middag i USA. Beløbet var cirka 6700 kroner.

Det var DR Nyheder, som oprindeligt bragte sagen frem i offentligheden. Kommunens betalingskort blev brugt til fornøjelser i Nashville i staten Tennessee. Han var i USA til en konference.

Retten oplyser, at de to domsmænd og den juridiske dommer har været enige om at finde den 56-årige tidligere kommunaldirektør skyldig.

Kommunaldirektøren har erkendt, at han gav forkerte oplysninger i forbindelse med tjenesteafregningen. Men det var en fejl, har han forklaret.