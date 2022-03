En retningspil

Ifølge Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet, vil afgørelsen få betydning, når straffen skal udmåles i kommende sager om voldtægter. Dog i mindre grad, hvis sagerne adskiller sig væsentligt fra Esbjerg-sagen.

Hun udtaler sig ikke om den konkrete sag, understreger hun.

»Helt generelt så er Højesterets domme altid retningsgivende. Domstolen afgør selvfølgelig først og fremmest den konkrete sag, men fordi dommene typisk er principielle eller har vidtrækkende betydning, så er de også retningspile for retstilstanden generelt i samfundet,« siger Trine Baumbach.

»Det vil altså sige, at den her dom vil blive studeret både af forsvarere, anklagere og by- og landsretter, når straffen skal fastsættes i kommende voldtægtssager.«

Flere anmelder voldtægt

Samtykkeloven – som blev vedtaget af et enigt Folketing – sænkede barren for, hvornår noget kan straffes som voldtægt ved at indføre en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Den betyder, at det nu er strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker.

Før ændringen ville det ikke nødvendigvis kunne straffes som voldtægt, hvis en person – typisk en kvinde – sagde nej til sex, men alligevel endte med at have samleje.