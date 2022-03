Skudoffer er anholdt for at udeblive fra afhøring i retten

- Telefonen er slukket, og vi kan ikke få fat på ham, har offerets bistandsadvokat Michael Lindquist, sagt i retsmødet.

Han har forklaret, at der indtil for nylig har været fin kontakt til offeret, men at det på det seneste ikke har været muligt at få fat på ham.

Derfor fremsatte anklager Anja Lund Liin en anholdelsesbegæring.

Det valgte retsformanden at efterkomme, og politiet blev sendt afsted efter ham.

Omkring halv time senere kunne Anja Lund Liin meddele, at han var blevet fundet og anholdt.