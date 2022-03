Kommune straffes for at sjuske med følsomme data om unge

Brugen af oplysningerne om de unge blev ikke logget, oplyser Datatilsynet.

Det var 9. marts, at Retten i Roskilde afsagde dom i sagen. Fristen for at anke til landsretten udløb onsdag, og derefter har tilsynet besluttet at oplyse om sagen. I retten tilstod kommunen at have overtrådt loven.

Bødens størrelse rimer med den indstilling, som Datatilsynet kom med.

Det var tilbage i sommeren 2020, at tilsynet anmeldte sagen fra Lejre Kommune til politiet.

Offentlige myndigheder har pligt til at sikre, at kun relevante medarbejdere kan tilgå følsomme oplysninger om borgere. Desuden skal der som minimum være adgangskontrol. Og endelig skal der etableres logning af oplysningerne.