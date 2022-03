Anklager vil have tyrkisk kvinde udvist for spionage

Det mener senioranklager Susanne Kjølhede, der ved Retten i Hillerød vil have kvinden idømt seks måneders fængsel og udvisning for at have overtrådt den såkaldt milde spionageparagraf.

Onsdag er retten nået til procedurerne, hvor anklager og forsvarer argumenterer for og imod kvindens skyld og en passende straf til hende, hvis hun bliver dømt.

- Når der sker videregivelse af oplysninger til fremmed efterretningstjeneste, er det en ganske alvorlig ting, siger Susanne Kjølhede.

- Tiltalte er med til at trække en politisk konflikt fra Tyrkiet op til Danmark. Man skal ikke her i landet frygte at blive angivet til en udenlandsk efterretningstjeneste, fordi man tilkendegiver helt legitime holdninger og sympatier.