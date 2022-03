Det seks mænd på anklagebænken er i alderen 21 til 28 år. Og ifølge anklagemyndigheden er fire af dem har tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia (LTF). De nægter sig alle skyldige.

Desuden mener politiet, at i alt ni mænd var involveret i forbrydelsen. To er dem er varetægtsfængslet in absentia, da de befinder sig i udlandet. Den sidste er varetægtsfængslet her i landet, men hans sag behandles særskilt.

Ifølge anklagemyndigheden var der var tale om et opgør mellem LTF og en bandegruppering kaldet Sydkystgruppen, der efter politiets opfattelse lå i åben krig med hinanden på tidspunktet for drabene.

Det fremgår af anklageskriftet, at en af de dræbte var knyttet til Sydkystgruppen.

Sagen ventes at strække sig over flere dage i marts, april, maj og indtil midt juni 2022.