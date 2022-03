Hund afslørede stort parti medicin hos buspassager

Toy kredsede om en kuffert i den bus fra selskabet FlixBus, som tirsdag sidst på formiddagen blev udtaget til nærmere kontrol.

Kufferten viste sig at være et medicinskab af de større. Der lå 34.500 piller af et receptpligtigt præparat, som dæmper angst og smerter, oplyser politiet.

Manden sigtes både for at have overtrådt lovgivningen om lægemidler og lov om euforiserende stoffer.

Umiddelbart kendes den anholdtes forklaring om kuffertens indhold ikke. Grundlovsforhøret finder sted onsdag eftermiddag.