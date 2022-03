Skuespiller deltog i happening mod tankskib ved Lolland

Blandt deltagerne i aktionen er skuespiller Carsten Bjørnlund, som er kendt fra tv-serier som ”Arvingerne” og ”Hvide Sande”.

- Jeg håber, at de her aktioner, og det, at jeg er med til i dag, vil gøre folk opmærksomme på, at de kan hjælpe ukrainerne ved at stille krav til regeringen om at stoppe importen af russisk olie, siger Carsten Bjørnlund i en pressemeddelelse.

Hos politiet er happeningen registreret som en sag om hærværk. Vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at den danske lods om bord på tankskibet ”Stamos” ringede til politiet om hændelsen.