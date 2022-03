11-årig skoledreng overlever alvorligt fald fra træ

Drengens forældre er underrettet, og han er blevet fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Faxe Kommunes skolechef, Henrik Reumert, oplyser, at de har fået melding om, at drengen er uden for livsfare.

- Personalet er lige ved siden af og får håndteret situationen akut med det samme. Der bliver tilkaldt ambulancefolk og helikopter, og så bliver han hurtigt fragtet til Rigshospitalet.

- Skolens personale, politiet og redningsfolkene ydede en super professionel og hurtig indsats alle sammen, siger skolechefen.