Fire unge tæskede og brændte drabsmand med cigaretter

Efter at den 18-årige Mikail Ates Andersen i maj sidste år havde stukket den 19-årige Hassan Can Muhammed Bican Encikli ihjel i Vejle, blev han fanget og mishandlet af fire unge mænd.

Tirsdag har Retten i Kolding dømt de fire unge vejlensere for at have afstraffet den unge drabsmand. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.