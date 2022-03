Tvind-ledere vil have Højesteret til at sløjfe efterlysning

Mogens Amdi Petersen og fire andre fra inderkredsen i Tvind kæmper videre for at blive fri for en international efterlysning.

De vil til Højesteret for at få slået en streg over en kendelse, som Vestre Landsret i sidste uge afsagde om at forny varetægtsfængslingen in absentia.

Det oplyser Amdi Petersens forsvarer, advokat John Korsø Jensen, tirsdag.