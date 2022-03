Tre mænd er frifundet for drab efter knap to år bag tremmer

Det er meget sjældent, at personer tiltalt for drab bliver frifundet.

Ikke desto mindre er det netop udfaldet for tre mænd, der tirsdag er blevet frikendt for at stå bag drabet på en 25-årig mand på en parkeringsplads i Tilst ved Aarhus. Det skriver Ekstra Bladet.

Kendelsen er kommet ved Retten i Aarhus.