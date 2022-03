Politichefs frifindelse for bestikkelse bliver anket

- SAK anker sag mod forhenværende afdelingschef i Rigspolitiet, der er tiltalt for at have modtaget penge fra et konsulentfirma, samtidig med at firmaet fik opgaver hos Rigspolitiet.

- Bestikkelsessagen mod ejeren af konsulentfirmaet ankes tillige. Begge blev frifundet i byretten, skriver Statsadvokaten på Twitter.

I byretten lagde en enig domsmandsret særligt vægt på, at man ikke har fundet beviser for, at overførsler for flere hundredtusinder af kroner fra konsulenten Mariann Færø til Bettina Jensen var gaver eller bestikkelse.