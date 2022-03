Mand sigtes for drabsforsøg efter skud mod mor og søn

Ifølge anklager Nanna Krøyer Lundhøj er manden blevet sigtet for drabsforsøg.

Manden lever sammen med kvinden, hvis 25-årige søn også var til stede i boligen i Allingskovby mandag aften.

Ifølge Ole Vanghøj, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, blev manden anholdt kort tid efter skudepisoden.

Klokken 20.50 mandag indløb anmeldelsen om skyderi.

- Manden trækker pludseligt et haglgevær frem og sætter to patroner i. Kvinden og hendes søn flygter ud af boligen, hvorefter kvinden bliver ramt i armen af et skud, sagde vagtchefen natten til tirsdag.