Mums har vundet over Dumle i retsopgør om slikkepinde

En strid i slikbranchen er endt med, at Spangsberg Chokolade A/S uforstyrret kan fortsætte med at sælge og markedsføre produktet Mums!

Sø- og Handelsretten har tirsdag afsagt kendelse om, at karamelslikkepinden ikke ligner produktet Dumle så meget, at der skal nedlægges et midlertidigt forbud.

Producenten af Dumle, Fazer Denmark, har tabt. Selskabet mente, at Mums! lå alt for tæt på blandt andet med hensyn til emballagens design.