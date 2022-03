To kvinder og en mand sigtet for svindel for 200 millioner

De tre personer bliver ikke stillet for en dommer ved et grundlovsforhør, men ventes i stedet at blive løsladt i løbet af tirsdag.

- Der er tale om en særdeles omfattende sag, som kan have betydet store tab for både statskassen og flere private virksomheder, udtaler vicepolitiinspektør Andreas Mollerup i pressemeddelelsen.

- Vi er derfor meget tilfredse med dagens anholdelser og ransagninger, siger han videre.