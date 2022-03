Mand affyrede haglgevær mod kæreste og papsøn på flugt

En kvinde på 50 år fra Allingskovby nord for Silkeborg er mandag aften blevet ramt i armen af et skud fra et haglgevær, som hendes et år ældre kæreste tilsyneladende affyrede.

Politiet har anholdt den formodede gerningsmand. Det skete cirka et kvarter efter, at anmeldelsen om skyderiet indløb klokken 20.50.

Det oplyser Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, natten til tirsdag.