Bøssemager dømt for at sælge skydevåben til kriminelle

- Vi er tæt på en ren bandesituation. Skyldkendelsen efterlader det billede, at man godt er klar over, at det er ude i det kriminelle miljø, siger Ulrik Birk.

De fire mænd har i det væsentligste nægtet sig skyldige. Peter Als Nerving og Benjamin Vejs har anket til landsretten, mens Rasmus Søgaard og Johnny Mikkelsen overvejer anke.

Den uddannede bøssemager Peter Als Nerving har under sagen fortalt, at han gerne rådgiver om våben og ser bekendtes våben igennem. Men han afviste at have solgt våben.

Han forklarede, at de ulovlige skydevåben var hans afdøde fars. Desuden afviste han selv at have tilvirket gas- og signalpistoler.

- Jeg har våbentilladelse. Derfor er der ikke nogen grund til, at jeg bygger noget som helst om, sagde han.