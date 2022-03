»Det er simpelthen ikke i orden, det der er foregået,« siger han.

I alt står ti tidligere og nuværende DF-medlemmer bag politianmeldelsen, som beskylder DF-ledelsen for at have ignoreret mistanker om underslæb, mandatsvig eller dokumentfalsk i DF’s lokale partiforening i Hjørring.

Til Ekstra Bladet, som var først med historien om politianmeldelsen, uddyber Erik Høgh-Sørensen:

»Jeg finder det utroligt at skulle politianmelde mit eget parti, men det lader til, at DF’s interne finanskontrol er brudt sammen, og alt går an. Det minder om Meld og Feld, bare i Nordjylland.«