Telefoner bliver afgørende i stor sag om hvide bude

Den 23-årige kvinde er også tiltalt for at have været i besiddelse af og videreoverdraget to kilo kokain, sammen med sin formodede kæreste og to andre mænd, der også er tiltalt i sagen.

Hun erkender det delvist, men nægter, at det er sket i forening med andre. Det samme gør to af de medtiltalte.

Den 24-årige mand, der i forvejen afsoner en fængselsstraf på syv år og seks måneder for narkokriminalitet, nægter sig skyldig i forholdet.

Ifølge anklageskriftet skal det være foregået i perioden fra 10. februar 2020 til den 12. januar 2021.

Sagen fortsætter over flere dage.