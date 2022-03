Lettisk bank har fået nej til at få fingre i Anders Foghs formue

Med den i hånden har Anders Fogh Rasmussen fået rettens ord for, at hans værdier i Danmark ikke kan tages i pant eller stilles som sikkerhed i sagen. Det har en lettisk domstol ellers sagt god for.

De danske regler betyder, at kravet om at sikre fast ejendom og formue på dansk grund ikke kan gennemføres. Derfor må den krakkede banks kurator vente med at få fingre i værdierne, til hvis dommen i Letland falder ud til bankens fordel.

Sagen om Anders Fogh Rasmussens danske værdier udspringer af et søgsmål i Letland. Her er han sammen med otte andre personer blevet stævnet i fællesskab for 32 millioner euro - godt 230 millioner kroner.