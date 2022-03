Kørelærer fængslet for voldtægt og overgreb på elev

Den 53-årige er også sigtet for at have begået seksuelle overgreb mod kvinden i en periode fra 1. februar til 20. marts i en bil under køretimerne.

Derudover skulle han tidligere have forsøgt at voldtage hende.

Anklagemyndigheden anmodede om at få dørene lukket ved grundlovsforhøret, og det valgte dommeren at følge.

Det betyder, at kun sigtelsen mod manden er blevet læst op i retten, mens bevismateriale og en mulig afhøring af manden blev holdt hemmelig for offentligheden.

Retsmødet gik i gang klokken 13.00, og godt halvanden time senere oplyser Østjyllands Politi, at manden er blevet varetægtsfængslet.