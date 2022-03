32-årig mand fængslet for dobbelt voldtægt ved studieboliger

Der skal være tale om seksuelle forbrydelser, hvor han ifølge sigtelsen har begået fuldbyrdet voldtægt på to de kvinder, mens han holdt en kniv for deres hals. Derudover har han også tildelt dem begge flere slag i hovedet, mener politiet.

Det kom også frem under grundlovsforhøret, at han har begået et røveri mod en tredje kvinde et andet sted i København tidligere på natten. Også her har han brugt en kniv til at true kvinden og fratage hende både telefon og nøgler.