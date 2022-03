Institut ser problemer med diskrimination i politiet

Analysen viser, at risikoen for at blive sigtet uden at blive dømt er 27 procent højere for indvandrere og 45 procent højere for efterkommere end for personer af dansk oprindelse.

En lignende skævhed viser sig ved instituttets gennemgang af 270.000 anholdelser fra samme periode.

Rasmus Brygger, leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med etnisk ligebehandling, ser det som udtryk for forskelsbehandling.

- Tallene viser så stor forskel på, hvordan mødet med politiet falder ud alt efter etnisk baggrund, at man bliver nødt til at se nærmere på, hvordan forskelsbehandling i politiet kan undgås.