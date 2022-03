Det oplyser Kriminalforsorgen fredag i en pressemeddelelse. Her står også, at der er yderligere 15 tilfælde, hvor det med ”en vis grad af sandsynlighed” vurderes, at samtalerne er blevet optaget.

De pågældende advokater har fået en orientering af Kriminalforsorgen, lyder det i meddelelsen. Direktoratet for Kriminalforsorgen har på baggrund af sagen skærpet proceduren for at oprette opkaldsmodtagere.

Det skal sikre, at reglerne fremover overholdes.

- Det er stærkt beklageligt, at der er sket optagelse af telefonsamtaler, som ikke skulle have været optaget, siger direktør i kriminalforsorgen Ina Eliasen i meddelelsen.