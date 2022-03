JP/Politikens Hus har indgået forlig med PET om Scharf-bog

Forligets tekst er offentliggjort fredag på PET’s hjemmeside.

Her står, at ”JP/Politikens Hus A/S er dømt for, at Politiken har offentliggjort bogen i strid med fogedforbuddet. JP/Politikens Hus A/S anerkender, at Politiken har trykt fortrolige oplysninger om Politiets Efterretningstjenestes arbejdsmetoder, som Jakob Scharf efterfølgende er blevet dømt for uberettiget at have videregivet.”

I forliget står også, at man ikke forholder sig til den juridiske vurdering af, om det var berettiget eller uberettiget af Politiken at videregive oplysningerne.