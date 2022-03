Kvinde blev slået og voldtaget gennem 12 års ægteskab

Lillebroren er fundet skyldig i at have pisket søsteren med en ledning og anden vold, skriver bt.dk fredag.

I november 2020 skyldtes skader på kvinden, at hun havde åbnet en dør i hovedet på sig selv, så hun besvimede, har han forklaret.

Udsagnet er blevet forkastet af retten som utroværdigt, rapporterer bt.dk.

Et par dage senere flygtede kvinden med sine døtre til et krisecenter.

Det er specialanklager Peter Godsk, der har ført sagen i retten.

- Det, at kvinden til sidst vælger at flygte fra sin mand og fortælle myndighederne om de forfærdelige forhold, hun og børnene har været under, er sammen med den omfattende efterforskning i sagen, grunden til at det ender med dom, siger han i en pressemeddelelse.