Slagelse får ny stor arrest med plads til 400 indsatte

Arresthuse er for varetægtsfængslede. Er man dømt afsoner man enten i et åbent eller lukket fængsel.

Slagelses borgmester, Knud Vincents (V) er glad for, at man har kunnet lave en aftale med Kriminalforsorgen. Det siger han i pressemeddelelsen fra Justitsministeriet.

- Jeg glæder mig ikke mindst, fordi vi sammen med den nye arrest også har udsigt til, at flere hundrede arbejdspladser flytter til Slagelse, hvilket givetvis også vil tiltrække flere borgere til kommunen, siger han.

I forbindelse med, at et flertal i Folketinget blev enige om flerårsaftalen i december, var det fremme, at man ville finde en placering til en ny arrest. Men placeringen og hvor mange pladser, der skulle være, er ikke offentliggjort før.