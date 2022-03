Tonstunge rør væltede ned over mand - dødsulykke undersøges

En mand mistede livet i en arbejdsulykke på havnen i Hirtshals torsdag eftermiddag. Det oplyser politiet fredag ifølge nordjyske.dk.

Ulykken skete, da tonstunge fjernvarmerør væltede ned over manden, der arbejdede på en plads ved rederiet Smyril Line.

Under politieskorte blev manden hastet til et hospital i Aalborg, men hans liv stod ikke til at redde. Han blev 43 år, skriver nordjyske.dk.