Fængsel til vognmand i kæmpe sag om svindel med førerkort

Endvidere må den 48-årige mand finde sig noget andet at lave i den kommende tid.

I tre år er han frakendt retten til at beskæftige sig med vognmandsvirksomhed, ligesom han i to år ikke må sætte sig bag rattet i et tungt køretøj, har retten bestemt.

Politiet indledte en efterforskning i februar sidste år, da specialisterne i Tungvognscenter Syd fattede mistanke til firmaet.

Det viste sig, at vognmanden kørte på sin hustrus førerkort, ligesom der var mistanke om, at sønnen kørte på sin morfars førerkort.