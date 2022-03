Kvinde og tre mænd er anholdt for flere brande

Tre yngre mænd og en kvinde er blevet anholdt for flere tilfælde af brandstiftelse nær Gram. Det oplyser politiet på Twitter.

En dommer i Sønderborg skal fredag afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle tre af de fire.

De er alle fra lokalområdet og er mellem 20 og 25 år.

I politiets pressemeddelelse fredag morgen er der ingen oplysninger om antallet af brande, som de fire sigtes for at have påsat.