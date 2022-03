Fire unge er anholdt for brande der har kostet millioner

Men tidligere har man omtalt efterforskning af cirka 12 brande siden august sidste år. Og det er muligt, at tallet kommer højere op i løbet af den videre efterforskning.

- De kender hinanden og har haft omgang med hinanden, siger Lasse Bjørnskov Rasmussen.

Han siger, at det er en langvarig og meget bred efterforskning, som har fået politiet til at zoome ind på de fire. Under den første afhøring har de nægtet sig skyldige.

Om der er brugt indgreb som for eksempel telefonaflytning, kan den fungerende vicepolitiinspektør ”desværre ikke svare på”.