Ventetiden på at få retssager afsluttet er steget igen

Bare fire år tidligere - i 2017 - tog det 4,1 måneder at gennemføre sådan en straffesag.

Mange sager er blevet udskudt på grund af corona, og så er der flere tungere sager, påpeger Domstolsstyrelsens direktør, Kristian Hertz.

- Retterne arbejder hårdt og har gjort et stort stykke arbejde - også under de svære forhold med covid-19. Det, vi ser, er, at retterne de seneste år har fået flere og tungere sager, og det får sagsbehandlingstiderne til at stige.

- Og covid-19 har kun gjort det værre, siger han i en pressemeddelelse.