Højesteret skal afgøre om hemmelige beskeder kan bruges som bevis

Byretten sagde god for brug af beviserne fra EncroChat, og det samme gjorde landsretten. Det fik Peter Secher til som forsvarsadvokat at søge Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe spørgsmålet for Højesteret.

En anmodning, som nu er imødekommet.

Peter Secher er også forsvarsadvokat for to mænd, der ved Retten i Aarhus er tiltalt i en stor sag om fremstilling og besiddelse af flere hundrede kilo amfetamin på en narkofabrik ved Odder i Østjylland.

Også her spiller korrespondance fra EncroChat en rolle.

Flere forsvarsadvokater har på et retsmøde torsdag argumenteret for, at retten skal se bort fra den del af bevismaterialet, som stammer fra EncroChat.

Retten har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet, men det ventes at ske på et senere retsmøde.