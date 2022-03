Rumænsk flaskesamler får 20.000 kroner af politiet for krænkelse

Advokat Asser Lyngs Gregersen oplyser, at han også havde bedt om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hver dag gik den rumænske mand skønsmæssigt glip af en indtægt på 200 kroner, mente han.

Men dette krav er ikke imødekommet af Rigspolitiet.

Heller ikke penge for svie og smerte i de tre måneder har Rigspolitiet ønsket at skrive under på.

At den rumænske mand har skullet vente i meget lang tid på en afgørelse beklages af Rigspolitiet, oplyser advokat Asser Lyngs Gregersen.

I et retsmøde har manden fortalt, at han gennem flere år er taget til Danmark i tre måneder ad gangen og har tjent penge ved blandt andet salg af flasker. Han har ingen fast bopæl her.

Afgørelsen om de 20.000 kroner ligner andre lignende sager. For eksempel fik en hjemløs dansk mand for år siden også sådan et plaster på såret.